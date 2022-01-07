«Полесье» объявило о переходе экс-игрока «Шахтера»

07.01.2022
18:52
Новость
Футбол
Житомирский клуб пополнился фланговым полузащитником с опытом игры в УПЛ.
«Полесье» в своем инстаграме объявило о переходе в команду Владислава Вакулы. В осенней части сезона футболист, права на которого принадлежали «Шахтеру», играл на правах аренды за «Ворсклу». В составе полтавчан 22-летний хавбек провел 6 матчей в чемпионате.
Ранее Вакула выступал за «Мариуполь» и «Шахтер».
«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. При этом перед командой стоит задача финишировать в первой тройке.
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