«Полесье» объявило о переходе экс-игрока «Шахтера»

Житомирский клуб пополнился фланговым полузащитником с опытом игры в УПЛ.



«Полесье» в своем инстаграме объявило о переходе в команду Владислава Вакулы. В осенней части сезона футболист, права на которого принадлежали «Шахтеру», играл на правах аренды за «Ворсклу». В составе полтавчан 22-летний хавбек провел 6 матчей в чемпионате.

Ранее Вакула выступал за «Мариуполь» и «Шахтер».

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. При этом перед командой стоит задача финишировать в первой тройке.

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