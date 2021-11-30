«Полесье» продлит Грицука и еще одного футболиста, контракты с Коломойцем и Оринчаком расторгнуты

Житомирский клуб поблагодарил за сотрудничество семь игроков.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Полесье» достигло договоренности о подписании новых контрактов с капитаном команды Василием Грицуком и еще одним полузащитником, Максимом Андрущенко. Прежние соглашения этих футболистов заканчиваются 1 декабря.

По истечении контрактов покидают житомирский клуб защитники Бадри Акубардия и Артем Терехов, а также нападающий Александр Глагола. Расторгнуты соглашения с вратарем Анатолием Тимофеевым, защитником Сергеем Швецом, полузащитником Богданом Оринчаком и нападающим Юрием Коломойцем.

«Полесье» по итогам осенней части сезона занимает 9-е место в Первой лиге. При этом у команды Юрия Калитвинцева две игры в запасе. Перед коллективом поставлена задача занять призовое место и сыграть в стыковых матчах за путевку в Премьер-лигу.

Ранее наш сайт сообщал, что «Подолье» хочет продлить аренду игроков «Колоса» и динамовца.

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