«Полесье» пополнилось одним из лучших вратарей Первой лиги

Житомирская команда укрепила последний рубеж.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Полесье» договорилось о сотрудничестве с еще одним уроженцем Бердичева (первым был арендованный у «Шахтера» полузащитник Владислав Вакула). Впервые в карьере за команду из родного региона будет играть голкипер Артем Поспелов.

24-летний выпускник академии «Шахтера» на профессиональном уровне выступал за киевский «Арсенал» U19, дубль «Мариуполя» (в июле 2020-го в составе первой команды клуба дебютировал в УПЛ, сыграв «на ноль» в матче со «Львовом»), а минувший год провел в «Краматорске».

В нынешнем сезоне на счету Поспелова 18 матчей в Первой лиге и 1 игра в Кубке Украины. При этом вратарь имел очень хорошую прессу.

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге, но ставит задачу завершить чемпионат в тройке лидеров и сыграть в стыковых матчах за право выхода в УПЛ. Сегодня команда Юрия Калитвинцева начала работу на тренировочном сборе в Турции, перед этим «волки» успели поработать на сборе в Винниках.

Ранее наш сайт сообщал, что экс-защитник «Александрии» определился с новым клубом.

Также стало известно, что вратарь «Металлиста» отправится в аренду.

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