«Полесье» подготовку к сезону начнет во Львове

Житомирские футболисты уже 4 января 2022 года возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Юрия Калитвинцева после возвращения из отпуска 4 января отправятся во Львов, где на загородной базе местного «Руха» проведут первый этап подготовки.

Затем запланирован продолжительный сбор в Турции, где житомирцы сыграют восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран.



Житомирская команда хочет подняться в УПЛ

Заключительный этап подготовки снова пройдет во Львове.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Полесье» Богдан Оринчак, Анатолий Тимофеев, Сергей Швец, Александр Глагола, Артем Терехов, Бадри Акубардия, Юрий Коломоец.



Пролонгированы соглашения с вратарем Антоном Яшковым, полузащитниками Василием Грицуком и Максимом Андрущенко. Также тренером-селекционером будет работать Сергей Mизин, ранее занимавший такую же должность в «Александрии».

Клубное руководство поставило перед командой цель завоевать право сыграть в стыковых матчах, победитель которых в следующем сезоне будет выступать в чемпионате УПЛ.

Напомним, что «Полесье» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 25 очков и имея два поединка в запасе.

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