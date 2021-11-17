«Полесье» обыграло «ВПК-Агро», добыв вторую победу подряд

Состоялся перенесенный матч 12-го тура Первой лиги, в котором «Полесье» встречалось с «ВПК-Агро». Поединок прошел в Житомире и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Команда Юрия Калитвинцева добыла вторую победу подряд и понялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место, имея в своем активе 16 очков.

Первая лига

12 тур

«Полесье» – «ВПК-Агро» – 3:1

Голы: Гитченко, 9 (1:0). Шастал, 29 (2:0). Козак, 45 (3:0). Кулиш, 85 – с пенальти (3:1).

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