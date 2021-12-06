«Полесье» хочет видеть в своем составе четырех известных футболистов

«Полесье» планирует усилить команду во время зимнего перерыва.

Клуб из Житомира попытается заполучить в свой состав защитников Богдана Бутко и Сергея Вакуленко, полузащитника Владислава Вакулы и форварда Филиппа Будковского, сообщает ресурс SportArena.

Бутко, известный по выступлениям за донецкий «Шахтер», играл за сборную Украины на Евро-2012 и Евро-2016. С июня он пребывает в статусе свободного агента.

Также выступления за сборную Украины есть в активе Будковского, который сейчас защищает цвета черниговской «Десны».

Ранее наш сайт сообщал, что «Полесье» для Сергея Вакуленко не является приоритетным вариантом, так как им интересуются клубы УПЛ «Верес» и «Металлист 1925».

Напомним, что житомирская команда ставила целью на сезон завоевание путевки в элитный дивизион. Однако на зимний перерыв «Полесье» отправилось на девятом месте в таблице Первой лиги, отставая на восемь пунктов от зоны переходных матчей, но имея одну игру в запасе.

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