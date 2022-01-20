Покинувший «Десну» полузащитник вернулся в расположение команды Рябоконя

31 декабря у полузащитника «Десны» Левана Арвеладзе завершился контракт с северянами, и 28-летний футболист получил статус свободного агента.

По данным СМИ, к опытному игроку проявляло интерес житомирское «Полесье». Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, Леван Арвеладзе сейчас вернулся в расположение команды Александра Рябоконя и, скорее всего, продолжит выступать за черниговцев весной.

Леван Арвеладзе снова наденет футболку «Десны»

Учитывая трансферный бан для «Десны», для команды Александра Рябоконя возвращение опытного футболиста будет качественным усилением состава.



Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».

Ранее мы сообщали о том, что «Десна» обратилась в Палату споров УАФ с жалобой на ФК «Александрия», который по мнению северян с нарушениями подписал контракт с полузащитником Владиславом Калитвинцевым, имевшим контракт с черниговским клубом до 2023 года.

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