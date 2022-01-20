Покинувший «Десну» полузащитник вернулся в расположение команды Рябоконя

31 декабря у полузащитника «Десны» Левана Арвеладзе завершился контракт с северянами, и 28-летний футболист получил статус свободного агента.
По данным СМИ, к опытному игроку проявляло интерес житомирское «Полесье». Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, Леван Арвеладзе сейчас вернулся в расположение команды Александра Рябоконя и, скорее всего, продолжит выступать за черниговцев весной.
Учитывая трансферный бан для «Десны», для команды Александра Рябоконя возвращение опытного футболиста будет качественным усилением состава.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».
Ранее мы сообщали о том, что «Десна» обратилась в Палату споров УАФ с жалобой на ФК «Александрия», который по мнению северян с нарушениями подписал контракт с полузащитником Владиславом Калитвинцевым, имевшим контракт с черниговским клубом до 2023 года.
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