Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне.
По словам отца теннисиста, правительство Австралии хочет депортировать серба, несмотря на постановление суда.
Ранее суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича.
5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.
34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.