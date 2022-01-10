Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича сообщил, что пограничная служба Австралии снова задержала его сына в Мельбурне.

По словам отца теннисиста, правительство Австралии хочет депортировать серба, несмотря на постановление суда.

Ранее суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

За день до суда: все, что известно вокруг скандала с Джоковичем в Австралии

Вторая ракетка Украина стартовала с победы на турнире в Австралии

Ястремская обыграла лидера посева в финале квалификации турнира в Австралии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.