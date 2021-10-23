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Поединок «Заря» – «Колос» состоится при пустых трибунах

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.10.2021
10:39
Новость
Футбол

Матч 12-го тура УПЛ «Заря» – «Колос» состоится без болельщиков на трибунах, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Решение принято из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Матч пройдет на «Славутич-Арене» 24 октября.

С 18 октября Запорожье и область находятся в красной зоне карантина.

Ранее свое мнение об игре «Зари» в Болгарии высказал экс-защитник луганчан Владимир Микитин.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.

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