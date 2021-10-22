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Поединок «Металлург» — «Николаев» пройдет без зрителей

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.10.2021
14:11
Новость
Футбол

Программу 15 тура во Второй лиге откроет 22 октября центральный поединок в группе «Б» между запорожским «Металлургом» и «Николаевом».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, из-за карантинных предосторожностей матч пройдет без зрителей. Хотя поддержка 12-го игрока «Металлургу» была очень необходима, ведь по разным причинам он не сможет сегодня рассчитывать сразу на пять основных футболистов.

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По имеющейся информации, в заявке запорожской команды будет только 15 игроков.

Напомним, что «Металлург» уверенно лидирует в своей группе Второй лиги, набрав 36 очков. «Николаев» отстает на восемь очков и занимает четвертое место.

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