«Подолье» в большинстве обыграло «Краматорск»

В матче 19-го тура Первой лиги «Подолье» встречалось с «Краматорском». Поединок прошел в Хмельницком и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Отметим, что гости играли в меньшинстве с 68-й минуты после удаления Козлова.

«Подолье» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Краматорск» расположился на 12-й строчке, имея в своем активе 22 очка.

Первая лига

19-й тур

«Подолье» - «Краматорск» - 2:1

Голы: Веремиенко, 21 (1:0). Мораренко, 34 (2:0). Гуничев, 87 (2:1).

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