«Подолье» обыграло «Волынь», прервав безвыигрышную серию из трех матчей

В матче 17-го тура Первой лиги «Подолье» на своем поле принимало «Волынь». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Отметим, что «Подолье» прервало серию из трех поражений подряд.

Хмельницкая команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Волынь» идет на 11-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

Первая лига

17-й тур

«Подолье» – «Волынь» – 2:0

Голы: Савошко, 31 (1:0). Мораренко, 39 (2:0).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Первая лига: «Волынь» победила «Кремень» в матче с пятью голами

Первая лига: «Волынь» и «Полесье» сыграли в безголевую ничью

Топ-5 украинских тренеров, добившихся успехов в европейском футболе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.