«Подолье» обыграло «Волынь», прервав безвыигрышную серию из трех матчей

08.11.2021
16:31
Новость
Футбол
В матче 17-го тура Первой лиги «Подолье» на своем поле принимало «Волынь». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Отметим, что «Подолье» прервало серию из трех поражений подряд.
Хмельницкая команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Волынь» идет на 11-й строчке, имея в своем активе 19 очков.
Первая лига
17-й тур
«Подолье» – «Волынь» – 2:0
Голы: Савошко, 31 (1:0). Мораренко, 39 (2:0).
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