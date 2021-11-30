«Подолье» хочет продлить аренду игроков «Колоса» и динамовца

На мажорной ноте хмельницкое «Подолье» завершило осеннюю часть сезона, взяв верх в гостях над «Полесьем» (2:1).
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, отпуск у подопечных Виталия Костышина начнется 5 декабря. В ближайшие дни они на тренировках будут поддерживать спортивную форму, а группа потенциальных новичков постарается проявить себя во время просмотра.
Возвращение из отпуска запланировано на 25 января, один из этапов подготовки пройдет в Турции.
Пока что сложно сказать, останутся ли в «Подолье» Станислав Коваль, Евгений Кравченко, Станислав Мораренко (все — «Колос») и киевский динамовец Артур Ващишин, с которыми срок аренды истек. Хотя главный тренер Виталий Костышин заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и определенность в этом вопросе должна появиться в феврале.
Что касается лазарета подолян, то Кирилл Костенко уже покинул его и после продолжительного перерыва занимается по индивидуальной программе, а Андрей Липовуз несколько дней назад был прооперирован и есть надежда, что до начала весенней части сезона он успеет возвратиться в строй.
Напомним, что «Подолье» занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 26 очков.
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