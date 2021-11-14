Подкаты к девушкам, кальян и алкоголь: Милевский стал героем шоу «Вечерний квартал»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский принял участие в популярном шоу «Вечерний квартал». Было несколько шуток про его аварии, алкогольные тусовки и другие ситуации из его жизни.

В конце сентября 36-летний Милевский объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока был «Минай».

Ранее Милевский выступал за «Борисфен», киевского «Динамо», турецкого «Газиантеспора», хорватских «Хайдука» и «Сплита», румынской «Конкордии», российского «Тосно», брестского «Динамо», венгерской «Кишварды» и «Миная».

В составе сборной Украины форвард провел 50 матчей и забил 8 мячей.

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