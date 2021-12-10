Под Борисполем появится новая база для сборных Украины

Украинская ассоциация футбола снова попытается построить тренировочную базу для команд сборной Украины.
Во время празднования 30-летия УАФ президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство современного спортивного комплекса в населенном пункте Княжичи недалеко от Киева
Тренировочная база для команд сборной Украины будет насчитывать 6 футбольных полей. Строительные работы планируют начать уже в 2022 году. Комплекс будет расположен на 12 гектарах, также там будет базироваться УАФ.
Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.
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