Под Борисполем появится новая база для сборных Украины

Украинская ассоциация футбола снова попытается построить тренировочную базу для команд сборной Украины.



Во время празднования 30-летия УАФ президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство современного спортивного комплекса в населенном пункте Княжичи недалеко от Киева

Тренировочная база для команд сборной Украины будет насчитывать 6 футбольных полей. Строительные работы планируют начать уже в 2022 году. Комплекс будет расположен на 12 гектарах, также там будет базироваться УАФ.

BREAKING!!!



Ukraine to get their very own St George’s Park / Clarefontaine ????????????



President Zelenskyy has just revealed that the base will be built near Boryspil



12 hectares, a stadium, academies & a number of hybrid pitches!



UAF will be based there



Work will begin in 2022 pic.twitter.com/2cbZzfuRRg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 9, 2021

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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