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Под Борисполем появится новая база для сборных Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
10.12.2021
11:08
Новость
Футбол

Украинская ассоциация футбола снова попытается построить тренировочную базу для команд сборной Украины.

Во время празднования 30-летия УАФ президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство современного спортивного комплекса в населенном пункте Княжичи недалеко от Киева

Тренировочная база для команд сборной Украины будет насчитывать 6 футбольных полей. Строительные работы планируют начать уже в 2022 году. Комплекс будет расположен на 12 гектарах, также там будет базироваться УАФ.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.

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