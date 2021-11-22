Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может перейти в «Манчестер Юнайтед».



Аргентинский специалист готов покинуть парижский клуб уже сейчас, сообщает Manchester Evening News. Ранее была информация, что аргентинец хочет возглавить английский клуб летом.

Контракт Почеттино с «ПСЖ» действует до 2023-го года. «МЮ» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года, до назначения Сульшера, когда искал замену Жозе Моуринью.

В ближайших матчах «Ман Юнайтед» будет возглавлять Майкл Каррик.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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