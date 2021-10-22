«Почему таких стадионов нет в Киеве?»: «Сокол» опробовал арену в Будапеште

21 октября по прибытию в Будапешт «Сокол» провел полуторачасовую тренировку на льду спортивного комплекса «Тюскечарнок», который примет матчи второго раунда Континентального кубка (аналог Лиги Европы в европейском хоккее).
Киевская команда на занятии отрабатывала взаимодействие спецбригад большинства и меньшинства. Хоккеисты вице-чемпиона Украины высоко оценили качество льда на арене в Будапеште.
«Почему таких стадионов нет в Киеве?», — такими словами завершил тренировку наставник «Сокола» Олег Шафаренко.
Напомним, что украинская команда поборется за единственную путевку в третий раунд Континентального кубка с венгерским «Ференцварошем», латвийским «Олимпом» и эстонским «Тарту Вялк-494».
Ранее стало известно расписание «Сокола» во втором раунде турнира. Стартуют киевляне сегодня матчем с «Олимпом».
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