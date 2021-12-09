Побоище в Лиссабоне: полиция задержала 54 участников драки между фанатами «Бенфики» и «Динамо»

Накануне поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо», в котором хозяева победили со счетом 2:0, в столице Португалии было неспокойно.

Болельщики двух клубов устроили массовую драку в городе. В результате беспорядков местная полиция общественной безопасности (Polícia de Segurança Pública) задержала 54-х человек. В ближайшие 48 часов участники конфликта узнают меры наказания.

Ранее 30 человек (28 из них — украинцы) были доставлены в лиссабонскую больницу. К счастью, они получили незначительные травмы и уже выписаны из медицинского учреждения.

Видео столкновения между болельщиками «Бенфики» и «Динамо» можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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