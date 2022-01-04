Победы «Сокола» и «Днепра» в Кубке Украины по хоккею

Херсонский «Днепр» обыграл БСФК со счетом 7:4 в матче второго игрового дня Кубка Украины по хоккею. Это первая победа херсонской команды в текущем розыгрыше турнира.

Во втором матче дня киевский «Сокол» победил «Кременчуг» со счетом 5:3. Дял киевской команды это вторая победа в текущем розыгрыше Кубке Украины.

Кубок Украины по хоккею проводится только второй раз в истории. В 2007 году обладателем трофея стал «Сокол». Для участия в турнире в этом году не были приглашены участники Суперлиги.

Хоккей. Кубок Украины

«Днепр» – БСФК – 7:4 (2:1, 4:2, 1:1)

«Сокол» — «Кременчуг» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

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