Победный дебют Миколенко в «Эвертоне»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Халл Сити» на своем стадионе принимал «Эвертон». Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «ирисок» в официальных матчах.

На первой минуте Тайлер Смит переиграл на втором этаже Миколенко, открыв счет в матче.

В середине первого тайма украинец выбил мяч с линии ворот, тем самым спас «Эвертон» от второго мяча.

Перед свистком на перерыв Миколенко остановил опасную атаку Халла ценой желтой карточки.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Судьбу путевки в следующий раунд турнира командам пришлось решать в дополнительное время. На 99-й минуте победу «Эвертону» принес Таунсенд.

Миколенко провел на поле весь матч.

Кубок Англии

1/32 финала

«Халл Сити» — «Эвертон» — 2:3

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