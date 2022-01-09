Победный дебют Миколенко в «Эвертоне»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Халл Сити» на своем стадионе принимал «Эвертон». Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «ирисок» в официальных матчах.
На первой минуте Тайлер Смит переиграл на втором этаже Миколенко, открыв счет в матче.
В середине первого тайма украинец выбил мяч с линии ворот, тем самым спас «Эвертон» от второго мяча.
Перед свистком на перерыв Миколенко остановил опасную атаку Халла ценой желтой карточки.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. Судьбу путевки в следующий раунд турнира командам пришлось решать в дополнительное время. На 99-й минуте победу «Эвертону» принес Таунсенд.
Миколенко провел на поле весь матч.
Кубок Англии
1/32 финала
«Халл Сити» — «Эвертон» — 2:3
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