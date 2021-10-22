Победа «Зари» позволила Украине сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы снова не лучшим образом выступили в еврокубках.

В третьем туре группового этапа наши представители в Лиге чемпионов потерпели поражения: «Шахтер» был разгромлен «Реалом» (0:5), а «Динамо» уступило «Барселоне» (0:1).

Ситуацию подправила победа «Зари» над софийским ЦСКА (1:0). Этот выигрыш, принесший 0,4 балла, помог Украине сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Рейтинг наших клубов составляет 31,000 балла, российских – 31,682 балла.

Напомним, что 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, которое сейчас занимает Россия (Украина на 11-й строчке), означает прямую путевку для чемпиона страны в групповой этап Лиги чемпионов.

Украине нужно смотреть не только вверх, но и вниз, где нашу страну пытается догнать Сербия (29,125 балла).

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