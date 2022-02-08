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Пирес на этой неделе прибудет в Украину, чтобы присоединиться к «Днепру-1»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
18:25
Новость
Футбол

«Днепр-1» в ближайшее время усилится вингером «Морейренсе» Фелипе Пиресом.

Футболист пропустил вчерашнюю встречу против «Белененсиша» (4:1), потому что сделка с украинским клубом находится на завершающей стадии. На этой неделе Пирес прибудет в Украину, Guimarães Digital.

Ожидается, что за трансфер «Днепр-1» заплатит около 1,5 млн евро.

26-летний бразильский игрок ранее выступал за «Аустрию», «Зальцбург», во второй Бундеслиге и бразильской Серии А. За «Морейренсе» Пирес забил 5 голов за 51 матч.

Также сообщалось, что «Днепр-1» оформит полноценный трансфер футболиста.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

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Источник: «Днепр-1» может усилиться Пиресом
Источник: «Днепр-1» может усилиться Пиресом
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