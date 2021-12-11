Пихаленок: получаю кайф от того, что провожу на поле максимальное игровое време

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подробностях перехода из «Шахтера» в днепровский клуб.

«У меня есть агент, на которого заинтересованные люди и вышли. Сначала я уходил в «Днепр-1» в аренду, когда ввиду продления из-за коронавируса трасферного периода, появился в нем в октябре 2020 года. А зимой в днепровском клубе меня спросили: «Как ты смотришь на то, чтобы мы тебя выкупили?». Я был не против. Отыграв в составе днепровской команды до лета этого года, я стал его полноправным игроком.

Что стало определяющим? Мне в Днепре все понравилось, я получаю кайф от того, что провожу на поле максимальное игровое время. Надеюсь, так будет продолжаться и в дальнейшем. В «Днепре» мне все доверяют, в меня верят», — сказал Пихаленок.

Полностью интервью с Александром Пихаленком читайте здесь.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний хавбек в составе «Днепра-1» провел 14 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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