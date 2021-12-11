Пихаленок назвал причины ухода из «Шахтера»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, почему покинул донецкий «Шахтера».
«Было такое, что в двух матчах выходил в «старте», проведя на поле по девяносто минут. Но это было после того, как я вернулся в строй после тяжелой травмы. К тому же, эти игры пришлись на самую концовку чемпионата и ничего в турнирном плане не решали.
Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долгое время настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось много пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был спустя месяца четыре проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику».
Полностью интервью с Александром Пихаленком читайте здесь.
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