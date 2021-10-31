Пике и Агуэро пропустят выездной матч против киевского «Динамо»

«Барселона» понесла очередные кадровые потери.

Каталонский клуб не смог выиграть на своем поле у «Алавеса» (1:1) в матче 12-го тура Примеры. Также по ходу матча замены попросили защитник Жерар Пике и форвард Серхио Агуэро. Оба пропустят поединок против «Динамо» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов, запланированный на 2 ноября, сообщил испанский журналист Хави Мигель Клаб. Причем у Агуэро диагностировали небольшую тахикардию.

Отметим, что матч против «Алавеса» из-за травм пропустили игроки «Барселоны» Рональд Араухо, Педри, Френки де Йонг, Ансу Фати, Сержи Роберто, Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.

«Сине-гранатовые» в Примере набрали только 16 очков из 33-х возможных. В Лиге чемпионов у них три очка в трех встречах, которые были добыты в домашней игре с «Динамо» (1:0). Тогда единственный гол забил Жерар Пике.

Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от предматчевой тренировки в Киеве.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тоска по Гвардиоле и «тики-таке»: почему в «Барселоне» ждут Хави

Секс-символ женского тенниса объявила о скором возвращении на корт

Критика Луческу, супергол Сидорчука, результативный «Шахтер»: как гранды добывали очередные победы

Новые травмы, очередная неудача: как «Барселона» провела первый матч после отставки Кумана

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.