Пике и Агуэро пропустят выездной матч против киевского «Динамо»

«Барселона» понесла очередные кадровые потери.
Каталонский клуб не смог выиграть на своем поле у «Алавеса» (1:1) в матче 12-го тура Примеры. Также по ходу матча замены попросили защитник Жерар Пике и форвард Серхио Агуэро. Оба пропустят поединок против «Динамо» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов, запланированный на 2 ноября, сообщил испанский журналист Хави Мигель Клаб. Причем у Агуэро диагностировали небольшую тахикардию.
Отметим, что матч против «Алавеса» из-за травм пропустили игроки «Барселоны» Рональд Араухо, Педри, Френки де Йонг, Ансу Фати, Сержи Роберто, Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.
«Сине-гранатовые» в Примере набрали только 16 очков из 33-х возможных. В Лиге чемпионов у них три очка в трех встречах, которые были добыты в домашней игре с «Динамо» (1:0). Тогда единственный гол забил Жерар Пике.
Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от предматчевой тренировки в Киеве.
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