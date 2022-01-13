Пидручный вошел в топ-7 в спринте на Кубке мира в Рупольдинге

13 января в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира состоялся мужской спринт. Выиграл гонку французский биатлонист Кантен Фийон Майе, опередивший серебряного призера, немца Бенедикта Долля, на 7 секунд. Белорус Антон Смольский завоевал бронзовую медаль.
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный с одним промахом в пассиве занял 7 место. Это лучший результат украинской команды в личных гонках этого сезона.
Результаты гонки
1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0) 23:23,7
2. Бенедикт Долль (Германия) (0+0) +7,2
3. Антон Смольский (Беларусь) (0+1) +32,1
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7. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+1) +47,1
17. Богдан Цымбал (Украина) (0+1) +1:01,8
22. Артем Прима (Украина) (0+1) +1:06,9
26. Антон Дудченко (Украина) (1+0) +1:15,1
90. Артем Тищенко (Украина) (0+2) +2:36,7
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