Пидручный: украинским биатлонистам удалось выйти на пик формы в Пекине

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился своими впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине. Ни женской, ни мужской сборной не удалось завоевать медали в этом виде спорте на Играх.

«Не люблю ставить какие-то конкретные оценки, были хорошие гонки, где мы навязывали борьбу, поэтому не могу сказать, что были какие-то провалы. Выступили мы на своем хорошем уровне.

Физическое состояние было достаточно хорошее, можно было бороться, поэтому я доволен. Но в Китае были специфические условия, возможно, из-за этого не все гонки удалось хорошо пробежать. Но если говорить о том, вышли ли мы на пик формы – думаю да. Во время Олимпиады у меня был пик формы по ходу текущего сезона», — сказал Пидручный в интервью телеканалу XSPORT.

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