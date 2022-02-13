Пидручный: такое ощущение, что бежали целых 30 километров

Член мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный дал комментарий после своего выступления в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Он показал лучший результат среди украинцев.

«Удовлетворения вообще мало. Гонка была очень тяжелой: очень тяжелые погодные условия, особенно на трассе. Не скажешь, что это 12,5 километра. Такое ощущение, что было целых 30 километров. Плюс сильный ветер и часть трассы ты идешь против него.

Пять промахов в стрельбе — много даже для тяжелых погодных условий. Как видим на примере соперников, можно было стрелять лучше. Но я рад, что на последнем рубеже даже при таком ветре удалось стрельнуть на четкий ноль и на финишном круге побороться за то место, с которого стартовал.

Для такой конкуренции 13-е место на Олимпиаде — довольно неплохое. К тому же по сезону я плюс-минус на этих местах крутился. Трагедии особой, думаю, делать не стоит. Силы пока есть. Буду концентрироваться, чтобы показать хороший результат в эстафете, а там и в последней гонке — масстарте.

Сейчас главное — восстановление и отдых. Моя спина, как всегда, страдает: тут высота, и трасса очень тяжелая для нее», — сказал Пидручный в интервью «Суспильному».

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