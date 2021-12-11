Пидручный стал 16-м в персьюте на Кубке мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детье.

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 16-м. На 30-месте оказался Антон Дудченко, а Артем Тищенко завершил гонку 45-м.

Результаты гонки

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) 33:52,0

2. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) +32,1

3. Симон Дестьё (0+0+0+1) +38,2

...

16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину

Перед стартом сезона: топ-10 самых красивых биатлонисток мира

Назван состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.