Пидручный стал 16-м в персьюте на Кубке мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира состоялась мужская гонка преследования.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детье.
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 16-м. На 30-месте оказался Антон Дудченко, а Артем Тищенко завершил гонку 45-м.
Результаты гонки
1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) 33:52,0
2. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) +32,1
3. Симон Дестьё (0+0+0+1) +38,2
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16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4
30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2
45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0
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