Пидручный прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх-2022 в Пекине, в которой он с одним промахом занял 18-е место.



«Ход получился довольно неплохой, бежалось хорошо. Но эта трасса тяжелая для моей спины, и заключительные два круга чувствовалось, что спина устала. Здесь сложная трасса, что-то вроде Антхольца, а такой рельеф явно не подходит моей спине. Но бежалось хорошо, и по трассе, если не учитывать эту проблему, чувствовал себя отлично. Лыжи катили очень классно, спасибо за это сервису и всей команде, работавшим над ними.

Жаль, что по одному разу не попал на трех огневых рубежах. Пытался хорошо стрелять, не спешить, замечать каждый выстрел, но, к сожалению, чуть-чуть не повезло, не знаю где были промахи. На стойке чуть-чуть не доработал, а на лежке был очень обидный промах, не знаю почему не закрылась мишень, по ощущениям делал все правильно.

Практически всю гонку бежал сам, только четвертый и пятый круг работал вместе со швейцарцем. Четвертый круг он просидел у меня за спиной, на пятом круге я немного догнал его, потянулся и проехал с ним, но на финиш должен был выдавать все, что мог, и сумел оторваться от него. Первые три круга ехал практически сам: тех, кого догонял перед собой – смог обогнать, и это радует. Первые несколько кругов видел Йоханнеса Бе, постоянно держа его в поле зрения, но на своем пятом круге он значительно оторвался», – цитирует Пидручного «Суспільне».

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