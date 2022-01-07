Пидручный – о спринте в Оберхофе: не справился на стрельбе

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Пидручный финишировал на 44-м месте.

«Не очень положительно оцениваю эту гонку для себя. Не справился на стрельбе – сегодня очень тяжелые погодные условия, слишком много промахов. К сожалению, на лежке не удалось отработать хорошо, и на стойке этот один промах был лишним. По дистанции чувствовал себя довольно хорошо, ногами, по-моему, бежал неплохо. Посмотрим еще по анализу, но по ощущениям все было хорошо, и, в принципе, физическое состояние позволяло бороться за высокие места, если бы удалась стрельба.

На пристрелке снега еще не было, он начал падать позже, и до старта его уже выпало достаточно много. Лыжи были не супер быстрыми, но, думаю, такие лыжи были у всех команд: с кем бы я не ехал, плюс-минус у меня одинаково работали лыжи.

Второй-третий круг я бежал с одним из норвежцев, и мы с ним ехали одинаково. Думаю, этот снег всем повлиял на лыжи», – цитирует Пидручного Украинский биатлон

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