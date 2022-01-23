Пидручный: не получилось сделать всё, что хотел

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о результате нашей сборной, которая заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

«Всё, что хотел, не получилось. Лежа было два промаха. Пытался быстро стрелять, на лежке ветер менялся, приходилось крутить поправку то туда, то сюда.

Думаю, на этих двух промахах, может, не доработал или сделал ошибку с поправками. Но хорошо, что двумя другими быстро закрыл мишень.

В принципе, по трассе неплохо чувствовал себя, бежалось. Пришлось на втором круге немного догонять группу, пытался сократить отставание.

Думаю, поэтому не хватило на последнем круге, чтобы опять же этот маленький временной промежуток сократить от группы. Но, думаю, что гонка получилась довольно неплохая. Посмотрю анализ, что и как, будем работать дальше.

Задача была, как всегда, — точно стрелять и быстро бежать. Других задач у меня нет никогда. Но, в принципе, сегодня старались реализовать всё, что нужно будет реализовывать на Олимпийских играх.

Там будет схожая высота и трасса, насколько мы знаем, с рельефом такого типа. Сегодняшняя гонка была некая мини-репетиция. В принципе, удалось реализовать то, что было задумано», — сказал Пидручный в интервью «Суспильному».

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