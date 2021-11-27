Пидручный: не хочу пропустить на Олимпиаде индивидуальную гонку

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился информацией о том, как проходит его подготовка к Олимпиаде в Пекине. Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Есть такая информация, что в этот период всегда очень холодно, большая влажность, а на стрельбище сильный ветер. Это все что мы знаем.
На Олимпиаде мне бы не хотелось пропускать индивидуальную гонку. На Играх она будет первой из личных стартов, поэтому ее пропуск может очень негативно отразиться на попадании в масс-старт.
На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс», — цитирует Пидручного ресурс Sport24.
Сегодня Дмитрий Пидручный попал в топ-30 на первой гонке Кубка Мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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