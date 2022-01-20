Пидручный назвал причины своих проблем со стабильностью

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о том, почему его результаты на соревнованиях очень трудно предсказать.

«Физически хорошо себя чувствую. В Оберхофе имелись определенные проблемы со стрельбой. В Рупольдинге в пасьюте снова не удалось реализоваться, но там причины крылись в физическом состоянии, поэтому, думаю, и стрельба из-за этого не пошла.



Состояние было очень тяжелое. А в эстафете и спринте все получалось хорошо, и в физическом плане тоже, поэтому доволен теми гонками. В эстафете показал все и даже больше, и очень трудно было после нее восстановиться.



Это одна из моих главных проблем: если один день очень хорошо пробегу, на следующий мне трудно восстановить форму, и это часто мешает бороться за высокие позиции. То же было в Эстерсунде. Проблемы с восстановлением есть. Тем более мне уже не 20 лет: раньше легче было переваривать», — сказал Пидручный в интервью «Суспильному».

Ранее стало известно, что Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

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