Фрибет 3000 UAH
Арсенал — Ливерпуль
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Пидручный назвал причины своих проблем со стабильностью

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
12:56
Новость
Другие
Биатлон

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о том, почему его результаты на соревнованиях очень трудно предсказать.

«Физически хорошо себя чувствую. В Оберхофе имелись определенные проблемы со стрельбой. В Рупольдинге в пасьюте снова не удалось реализоваться, но там причины крылись в физическом состоянии, поэтому, думаю, и стрельба из-за этого не пошла.

Состояние было очень тяжелое. А в эстафете и спринте все получалось хорошо, и в физическом плане тоже, поэтому доволен теми гонками. В эстафете показал все и даже больше, и очень трудно было после нее восстановиться.

Это одна из моих главных проблем: если один день очень хорошо пробегу, на следующий мне трудно восстановить форму, и это часто мешает бороться за высокие позиции. То же было в Эстерсунде. Проблемы с восстановлением есть. Тем более мне уже не 20 лет: раньше легче было переваривать», — сказал Пидручный в интервью «Суспильному».

Ранее стало известно, что Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене
«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене
Тренер сборной Украины о поражении от Нидерландов: пропущенные непонятные голы выбили нас из колеи
Тренер сборной Украины о поражении от Нидерландов: пропущенные непонятные голы выбили нас из колеи
Украинки вышли во второй круг парного разряда на Australian Open
Украинки вышли во второй круг парного разряда на Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи