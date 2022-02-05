Пидручный: еще достаточно много стартов впереди на Олимпиаде

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление сборной Украины в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022.



«Моя ошибка – в том плане, что не отреагировал правильно на ветер. Допустил какую-то ошибку – не знаю, где были упущения. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так. К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды, которые были выше.

Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-нибудь сказать, только заключительный круг бежал с чехом. Он просидел за моей спиной круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Больше ни с кем не бежал. Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело.

Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут», - цитирует Пидручного «Суспільне».

Также разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022.



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