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Петряк после паса Леднева забил гол в матче Кубка Венгрии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
22:08
Новость
Футбол

Украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк отличился голом в матче 1/8 финала Кубка Венгрии против «Сегеда».

На 16-й минуте он забил второй мяч команды во встрече. Голевую передачу отдал еще один украинский легионер команды Богдан Леднев. Это позволило «Фехервару» уйти на перерыв, ведя в счете 2:0.

Для Петряка это 6-й гол в сезоне. Также в его активе 2 ассиста в 20 матчах.

Леднев отдал 2 голевых паса в 3 матчах за «Фехервар».

«Сегед» представляет второй дивизион Венгрии, где занимает 5-е место.

Также «Рига» официально объявила о трансфере Филиппова.

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