Петренко, Джима и Меркушина представят Украину в спринте на Олимпиаде

11.02.2022
10:41
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Биатлон
11 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится женская спринтерская гонка. Начало – в 11.00.
Украину на трассе представят Ирина Петренко (15), Юлия Джима (57), Анастасия Меркушина (70).
Прямая трансляция гонки будет на «UA:Перший» и платформе «Суспільне: Спорт».
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Биатлон. Спринт. Женщины. 11:00.
Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.
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