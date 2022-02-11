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Петренко, Джима и Меркушина представят Украину в спринте на Олимпиаде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
10:41
Новость
Другие
Биатлон

11 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится женская спринтерская гонка. Начало – в 11.00.

Украину на трассе представят Ирина Петренко (15), Юлия Джима (57), Анастасия Меркушина (70).

Прямая трансляция гонки будет на «UA:Перший» и платформе «Суспільне: Спорт».

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Биатлон. Спринт. Женщины. 11:00.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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