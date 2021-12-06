Петраков: я уже поговорил с Мудриком и рассказал ему о критериях для игры в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о конкуренции в команде на позиции левого вингера.

«Зубков играет в «Ференцвароше» справа, но может на обоих флангах. Цыганков нормально играет на этой позиции. Он сделал первый гол в матче с Боснией. Витя обыграл игрока и отдал передачу на Зинченко.

Но я понимаю, куда вы клоните. Я предугадал ваш вопрос. Еще 10 дней назад я вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили, я ему рассказал о своих критериях, в чем ему нужно прибавить. Мы хорошо поговорили. Посмотрим, как он будет играть.

Я его написал в расширенный список, наши администраторы готовят визы. Это не один день. В расширенном списке 36 человек. Посмотрим, будет ли он соответствовать критериям. Мы с ним плодотворно поговорили. Мне понравился разговор», — сказал Петраков в интервью ресурсу «Профутбол».

Напомним, что Meta-ratings.com.ua первым сообщил о том, что Михаил Мудрик попал в расширенный список сборной Украины на стыковой полуфинальный матч с Шотландией за право пробиться на чемпионат мира в Катаре.

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