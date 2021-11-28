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Петраков высказался о матче Украина – Россия

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.11.2021
14:54
Новость
Футбол

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал то, что ФИФА развела сборные Украины и России на жеребьевке плей-офф чемпионата мира.

«Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории? ФИФА поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время», – сказал Петраков.

Матч Шотландия – Украина состоится 24-го марта в Глазго.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.

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