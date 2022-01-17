Петраков: вся страна хочет поехать на чемпионат мира, я ответственный перед ней

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как изменилась его жизнь после утверждения на нынешней должности. Во время группового этапа отбора к ЧМ-2022 он находился в статусе исполняющего обязанности.

«Никакой тяжести нет, вообще откровенно говорю. Мне что и.о., что главный тренер. Я сам себе ставлю задачи всегда. Очень ответственный человек. В первую очередь — я ответственен перед людьми, страной, если можно сказать такие громкие слова. Это не давит, хотя поначалу давило страшно. Сейчас я это вижу.

Знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира. Я перед этими людьми очень ответственный. Ну стал я главным тренером, но я не ощутил. Может, из-за того, что не собираю сейчас сборную. Думаю, ничего такого не изменится. Ко мне как относились, так и относятся люди.

Не видел в команде, чтобы футболисты говорили мне: «Да что ты мне рассказываешь? Ты временный». Ничего этого не было», — сказал Петраков в интервью «Футбольному формату».

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