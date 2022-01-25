Петраков: визы на Шотландию сделали для 36 человек

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о количестве игроков, которые будут готовиться к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией. Поединок пройдет в Глазго 24 марта.

«Мы сделали визы для 36 футболистов. Все ли из них отправятся в Британию? По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать».

Полностью интервью с Александром Петраковым читайте здесь.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера».

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