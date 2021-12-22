Петраков: сборная слушает гимн Украины обнявшись? Я попросил об этом ребят

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал тенденции, которые заметили во время его работы во главе национальной команды.



«Cборная слушает гимн обнявшись? Я попросил об этом ребят. Еще когда первый раз встретился с Пятовым – на метро «Шулявская» – мы зашли в кафе и беседовали 45 минут по поводу его возвращения в сборную. Я попросил о гимне – они могли воспротивиться, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись.

Играем в синей форме? Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится.

Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: «Васильич, у нас же костюмы – это солидно». Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же. Но президент и Протасов не обязывали.

Я первые игры вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, ничего страшного – Клопп в «Ливерпуле» в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее – это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и зашвырнул, говорю: «В спортивном». Мы все немножко со своими тараканами в голове», – сказал Петраков в интервью «Великому футболу».

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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