Петраков: сборная Шотландии? Практически все ребята выступают в АПЛ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022 и рассказал о подарке для сборной Франции и Дидье Дешама после их победы над Финляндией (2:0) в группе отбора.



«Мы православные. И всегда, когда у них все было хорошо или они шли на войну – всегда крестились. Так и я. Я очень доволен жеребьевкой.

Сборная Шотландии? Знаю, что там играет Мактомией. Практически все ребята выступают в АПЛ.

Подарки французам за победу над Финляндией? Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается.

Мы уже послали президенту ФФФ письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве», - сказал Петраков в интервью SportArena.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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