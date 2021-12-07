Петраков: сборная Шотландии – это серьезнейший соперник

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча с Шотландией в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022.



«Уже посмотрел три игры сборной Шотландии, у меня 12 игр записано. Я проанализировал эти игры, могу сказать одно: это очень хорошая команда с великолепным тренером. Тактически очень грамотные, функционально великолепно готовы. Мне очень понравилась эта команда.

У меня это тоже первый опыт, никогда с этим не сталкивался. Переносить игры, какие-то делать сборы, даже если бы мне разрешили, какой смысл? Соберу я «Динамо» и «Шахтер», ну перенесу игру, я буду готовиться в составе 14-15 человек? А восемь легионеров? Мне пошли клубы навстречу, я благодарен. Буквально два дня я сместил, чтобы собраться, перелететь туда и там ждать наших легионеров.

Как будем играть с Шотландией? Скажу откровенно, я сам еще не решил. Я вот смотрю-смотрю и никакого решения не принял. Во-первых, все будет зависеть от здоровья наших футболистов. Оттуда уже буду отталкиваться непосредственно.

В жеребьевке мы были несеяными. Сейчас я посмотрел игры, это серьезнейший соперник. Они шесть последних матчей выиграли. Великолепный тренер, Стив Кларк. Я тоже на него смотрю, изучаю. Посмотрим, будет интересно с ним сыграть. Он в основном играет 3-5-2, там немного меняет треугольник в центре, бывает иногда 3-4-3. Он не меняет свои схемы. Как я буду играть, еще не решил. У меня время есть подумать».

Поединок сборной Украины против Шотландии в 1/2 финала отбора пройдет 24 марта и стартует в 21:45 по киевскому времени.

В финале Пути А победитель встречи Шотландия — Украина на выезде сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия. Поединок пройдет 29 марта.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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