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Петраков: с Боснией первый гол Зинченко сделал Цыганков

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
10:27
Новость
Футбол

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал пас Виктора Цыганкова в матче с Боснией и Герцеговиной.

«Зубков играет в «Ференцвароше» справа. Я с ним разговаривал. Он может что справа, что слева. То же самое Витя Цыганков. Витя не играл до этого. Но я считаю, что он нормально выглядит на этой позиции. Витя первый гол сделал с Боснией. Это Витя пошел в обыгрыш, один в один обыграл и отдал ту передачу вдоль ворот. Когда Зинченко забил», - сказал Петраков в интервью «Про Футбол».

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.

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