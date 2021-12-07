Петраков: с Боснией первый гол Зинченко сделал Цыганков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал пас Виктора Цыганкова в матче с Боснией и Герцеговиной.



«Зубков играет в «Ференцвароше» справа. Я с ним разговаривал. Он может что справа, что слева. То же самое Витя Цыганков. Витя не играл до этого. Но я считаю, что он нормально выглядит на этой позиции. Витя первый гол сделал с Боснией. Это Витя пошел в обыгрыш, один в один обыграл и отдал ту передачу вдоль ворот. Когда Зинченко забил», - сказал Петраков в интервью «Про Футбол».

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.