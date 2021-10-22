Петраков решился вернуть Гармаша в сборную Украины

11 ноября национальная сборная Украины проведет в Одессе товарищеский матч против команды Болгарии. Уже через пять дней главная команда нашей страны сыграет решающий поединок отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины на выезде.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, помимо Руслана Малиновского, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков планирует внести в состав «национала» на ноябрьские матчи полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша.
По имеющейся информации, у 31-летнего футболиста состоялся личный разговор с Петраковым. По итогам беседы Гармаш выразил готовность помочь национальной команде.
Воспитанник «Динамо» сыграл за сборную Украины 30 матчей, в которых забил два гола. Последнюю встречу за главную команду страны Гармаш провел 17 октября 2017 года (0:2 от Хорватии).
В нынешнем сезоне Гармаш раскрылся в «Динамо» на позиции центрфорварда, успев забив пять голов в УПЛ.
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