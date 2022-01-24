Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов

Национальная сборная Украины 24 марта проведет стыковой плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии в Глазго.

В рамках подготовки к визиту в Британию главный тренер сборной Украины Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, которые в эти дни будут готовиться к сезону на сборах в Турции. Как стало известно Meta-ratings.com.ua перед визитом в Турцию Александра Петракова ждет еще одна поездка в Европу.

По имеющейся информации, почти достигнута договоренность о том, что главный тренер «сине-желтых» пройдет стажировку в команде Серии А, за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский – «Аталанте». Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини уже дал добро на приезд украинского специалиста в расположение «Аталанты», где Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды.

Добавим, что шестого февраля «Аталанту» ожидает матч чемпионата Италии против «Кальяри», затем четвертьфинал Кубка Италии против «Фиорентины» (9 февраля). Так же у «Аталанты» до 20 февраля будут домашние матчи с «Ювентусом» (13 февраля) и с «Олимпиакосом» в Лиге Европы (17 февраля).

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Петраков назвал самый сложный матч сборной Украины в 2021 году

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