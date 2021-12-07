Петраков пройдет стажировку в европейском клубе

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что пройдет стажировку в «Аталанте» у главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.



«Много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то отдельно человека я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет – чтобы я поехал. Мне нравится работа Гасперини в «Аталанте». Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Джан Пьеро Гасперини, если он меня примет, то я поеду, на 3-4 дня. Он сказал числа примерно, конец января — начало февраля, там будет перерыв.

Это такие, ближайшие планы. Это новый уровень, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелса заеду в «Лидс Юнайтед». Может, к Зинченко и Гвардиоле в «Манчестер Сити», — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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