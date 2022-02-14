Петраков побывал на тренировке «Динамо» в Турции

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. 13 февраля команда провела контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии «Инджии», в котором одержала уверенную победу со счетом 4:0.



14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Уже 24 марта динамовцам в составе национальной команды предстоит сыграть с шотландцами в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

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