Петраков перевел Корниенко в основной список игроков сборной Украины

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко переведен в основной список сборной Украины на матчи с Боснией и Герцеговиной и Болгарией.



Ранее Корниенко был в резервном списке.

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко пропустит 2 недели из-за травмы и, вероятнее всего, не поможет сборной Украины в ближайших матчах.

11 ноября украинская сборная проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной в последнем туре группового этапа отбора на ЧМ-2022.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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